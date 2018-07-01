Вероятной причиной пожаров в Греции назван поджог

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - В Греции следственные органы располагают свидетельствами того, что причиной пожаров на востоке столичной области Аттика стали поджоги. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Никос Тоскас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Никос Тоскас указал на наличие «серьезных свидетельств уголовных действий и поджога». Он выразил обеспокоенность «появлением многочисленных очагов пожаров в очень короткий промежуток времени», дав понять, что «это, скорее всего, были поджоги». Также он отметил, что на склоне горы Пендели была сделана «определенная находка», которая значительно ускорила расследование.

В свою очередь официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос сказал, что «расследование следственными органами ведется очень активно с целью выяснить точные причины пожаров, которые привели к столь большому числу жертв».

Ранее он уже обращал внимание на тот факт, что множество очагов пожара возникли близ Афин в понедельник практически одновременно. «У нас были три параллельных огневых фронта по периметру Афин, причем более 15 очагов пожара возникли практически одновременно, создав беспрецедентное и непреодолимое кольцо (огня вокруг столицы)», - указывал Тзанакопулос.

Греческая антитеррористическая служба уже начала расследование на предмет того, что пожар на востоке столичной области Аттика - один из ряда крупных очагов вокруг Афин - мог возникнуть в результате преднамеренного поджога.

Отмечается, что с начала июля в Греции стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров.

Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших. Всего, по последним данным, погибли 85 человек, 187 получили ранения.

Сейчас большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют. В среду и четверг на смену жаркой погоде пришли ливни.









Фото: EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI