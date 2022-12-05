Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Вероятность нового повышения базовой ставки низкая – Нацбанк Казахстана

    5 Декабря 2022, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Национального банка страны Галымжан Пирматов заявил о низкой вероятности нового повышения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный Банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. С учетом принятого решения уровень базовой ставки оценивается как достаточно высокий», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

    По его словам, сохранение ставки на текущих уровнях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе.

    «В условиях отсутствия новых проинфляционных шоков мы оцениваем вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики как низкую», - добавил Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий предложили в Казахстане
    Рыбохозяйственных водоемов в СКО станет больше
    Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчет «Рост в условиях риска»
    «С дипломом - в село!»: 5 300 специалистов прибыли работать в села Жамбылской области
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров