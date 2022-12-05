Вероятность нового повышения базовой ставки низкая – Нацбанк Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Национального банка страны Галымжан Пирматов заявил о низкой вероятности нового повышения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. С учетом принятого решения уровень базовой ставки оценивается как достаточно высокий», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, сохранение ставки на текущих уровнях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе.

«В условиях отсутствия новых проинфляционных шоков мы оцениваем вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики как низкую», - добавил Галымжан Пирматов.

