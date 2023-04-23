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      Жамбылская область

    Вернувшихся домой солдат-срочников торжественно встречают в Таразе

    23 Апреля 2023, 01:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возвратившихся домой солдат срочной службы торжественно встречают в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, в Таразе встретили первую команду возвратившихся домой солдат срочной службы.

    «Встречали с цветами, воздушными шарами, радостными улыбками и под звуки военных маршей. С такими почестями в Жамбылской области намерены теперь встречать всех отслуживших воинов», - пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

    Торжественная встреча военнослужащих состоялась на железнодорожной станции «Тараз». Перрон был заполнен встречающими, людьми в военной форме, радостными эмоциями и военной музыкой. По такому случаю руководство регионального командования «Юг» направило для встречи военный духовой оркестр, звучание которого придавало мероприятию особую торжественность.

    Для встречи солдат-жамбылцев на вокзал прибыли представители органов военного управления Жамбылской области и города Тараза, руководители организаций ветеранов, представители жассарбазовского движения.

    «Один год и несколько часов в пути домой – такова длительность разлуки солдат с родными. Зато как эмоционально проходила встреча! Эти моменты отслужившие солдаты запомнят на всю жизнь, как и насыщенный ратными буднями год военной службы. И если таразские парни уже сели дома за праздничный стол, то ребятам из Восточно-Казахстанской области, которые служили у нас в южном регионе, еще предстоит провести более суток в дороге», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

    На днях на плацу горно-егерского подразделения регионального командования «Юг» состоялось прощание солдат с Боевым знаменем воинской части. По сложившейся традиции от имени всех военнослужащих срочной службы колено перед знаменем преклоняет один из солдат. Но при этом прощается с ним каждый.

    В знак благодарности за хорошую службу и успехи в боевой подготовке, командир части подполковник Арман Сабыров вручил солдатам заслуженные грамоты и памятные подарки. Выражая свое почтение и уважение, личный состав горно-егерского подразделения торжественно прошагал мимо отслуживших солдат, для которых это построение стало заключительным в их службе.

    «Вот и прошел год службы. Пролетел он быстро, все было легко, мои сослуживцы это могут подтвердить, – заверяет рядовой срочной службы Архат Абулхаиров. – Весь личный состав проводил нас. Долг свой Родине мы отдали достойно. А впереди у нас целая жизнь».

    Фото: Владимир Мартыненко, пресс-служба Таразского гарнизона

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия Минобороны РК Вооруженные силы Тараз
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