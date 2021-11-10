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    Вернуть возраст выхода на пенсию для шахтёров предлагают мажилисмены

    10 Ноября 2021, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вернуть возраст выхода на пенсию для шахтёров предлагают депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, на недавней трагедии на шахте «Абайская» в Караганде в очередной раз погибли шахтеры. Демократическая партия «Ак жол» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Это проблема снова обострила вопрос социальной справедливости к людям, работающим в сотнях метров под землёй или у раскалённых металлургических печей – всех представителей опасных и особо опасных профессий, имевших ранее право на пенсионное обеспечение согласно «списка 1 и списка 2». Вопрос не только в выплатах и компенсациях семьям погибших, которых уже не вернуть ни за какие деньги. Проблема в том, что и безо всяких аварий большинство рабочих этих профессий задолго до пенсионного возраста получают букет профессиональных заболеваний и теряют способность работать по своей специальности, а многие - просто не доживают до пенсионного возраста», - отметил мажилисмен Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

    В этой связи депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для шахтёров, металлургов и других профессий, согласно спискам 1 и 2.

    «Ранее на аналогичный запрос наших коллег, министерство труда отвечало, что граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. Порог минимальной достаточности для отложенного пенсионного аннуитета с 40 лет (с началом выплат с 50 лет), согласно официальному сайту, сегодня определен в 6 млн тг, при условии непрерывных 5 лет профессиональных пенсионных отчислений», - добавил Максат Раманкулов.

    Кроме того, как отметил депутат, с 1 апреля текущего года в ЕНПФ введена новая методика, по которой предусмотрены повышенные пенсионные выплаты для работников опасных производств.

    Однако эта методика не учитывает ряд важных моментов.

    Во-первых, на 1 октября текущего года средняя сумма накоплений граждан по обязательным пенсионным взносам составляет около 1 млн 170 тыс. тг, по обязательным профессиональным пенсионным взносам средняя сумма накоплений – около 658 тыс. тг.

    «Нужно иметь в виду, что накопительная пенсионная система действует уже 22 года, то есть тем, кто начал делать пенсионные накопления с 18 лет, сегодня как раз 40 лет. Это и есть средний трудоспособный возраст. И, как видим, средняя сумма примерно в 3 раза меньше достаточной для выхода на аннуитет.

    Во-вторых, даже накопив требуемую сумму и выйдя по аннуитету в 40 лет (а для вредных и особо вредных профессий такая необходимость случается нередко), на что должен жить этот человек с букетом профессиональных болезней ещё 10 лет, пока он начнёт получать пенсию?» - резюмировал Максат Раманкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Политические партии Общество
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