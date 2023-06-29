Вернуть в госсобственность детские сады предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров предложил провести ревизию зданий детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что депутаты в Мажилисе приняли закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Это реальный шаг к возвращению государству богатств, которое незаконным путем забрали у нашего народа и у наших потомков», - сказал Ерлан Саиров на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Депутат развил свою мысль.

«Разве за 30 лет незаконно приобретены были только заводы, фабрики и другие промышленные объекты? Конечно, нет. На региональном уровне имеются незаконно прибранные к рукам здания детских садов, очагов культуры, магистрали локальных электросетей. По этому вопросу члены нашей партии должны работать на всех уровнях. Необходимо провести ревизию количества детских садов по стране и рассмотреть возможность их возвращения государству. Также необходимо вернуть государству места летнего отдыха учащихся. Мы должны довести до конца работу по возврату наличных средств», - добавил мажилисмен.