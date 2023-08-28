Вернуть некачественный уголь продавцу могут казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, не довольные качеством приобретенного угля, могут вернуть его продавцу. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Турар Жолмагамбетов, в министерство часто направляются жалобы от населения на некачественный уголь.

«Здесь надо понимать, что уголь, как и другой товар, имеет сертификаты качества. Тем самым вы защищены законом. В случае несоответствия сертификату качества, вы можете потребовать стоимость, и вы имеете полное право вернуть его. Вы можете пожаловаться, есть компетентные органы, по которым осуществляется вся необходима работа, проверка», - заверил спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что цены на уголь за год в Казахстане выросли в среднем на 15%. Также в стране планируется ограничить право на экспорт угля. Вывозить сырье из страны смогут только профильные субъекты, то есть те предприятия, которые ранее занимались деятельностью по добыче угля, их аффилированные компании, которые занимались реализацией, также предприятия, которые давно занимаются обогащением