Вернуть лицензирование детсадов в Казахстане предлагает Омбудсмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Омбудсмен Аскар Шакиров обратился к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву в связи с вопросами деятельности дошкольных учреждений, которые были подняты в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

Глава государства уделил отдельное внимание развитию детей дошкольного возраста, обеспечению их комфортного пребывания, содержательного образования и воспитания в детских учреждениях, подчеркнув особенность данного периода в формировании в ребенке личности.

Ровно год назад в ходе совместного заседания палат Парламента Президент призвал в рамках государственно-частного партнерства в социальной сфере расширить сеть дошкольных учреждений.

Созданные благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в данной сфере позволили увеличить количество частных детских садов и обеспечить в 2,5 раза больше мест для их посетителей. На сегодняшний день охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 95%.

Вместе с тем анализ функционирования вышеуказанных, прежде всего частных, дошкольных учреждений подтверждает озабоченность Главы государства их недостаточным соответствием предъявляемым требованиям.

В данном контексте следует отметить участившиеся случаи жестокого обращения персонала дошкольных учреждений в отношении их воспитанников, о чем свидетельствуют публикации с видеоподтверждением в средствах массовой информации и социальных сетях, а также поступающие в адрес учреждения Омбудсмена жалобы граждан.

Целый ряд инцидентов, произошедших в частности в детских садах «Асыл» города Астаны, «Симба» города Алматы, в городе Аксу Павлодарской области и других, вызвал широкий общественный резонанс.

Видеозапись с инцидентом насилия в детском саду города Темиртау явилась предметом обсуждения не только в отечественных СМИ, но и в эфире центрального телевидения Российской Федерации.

Широкий географический и временной охват вышеупомянутых фактов позволяет констатировать наличие системных проблем в деятельности детских учреждений и отсутствие эффективных мер по их решению.

В данном контексте обращает на себя внимание то, что в большинстве случаев администрации детских садов не привлекаются к какой-либо ответственности, и они продолжают свою деятельность в прежнем режиме.

Происшествие с выявлением туберкулеза у воспитательницы детского сада в Акмолинской области подтверждает вышеуказанное. Приведенные в средствах массовой информации по данному факту аргументы главного санитарного врача Министерства здравоохранения не являются исчерпывающими в свете серьезности проблемы.

Чрезвычайно важным и своевременным представляется прозвучавшее в Послании поручение Президента пересмотреть квалификационные требования к работникам детских садов.

В связи с вышеизложенным Омбудсмен предложил профильному министерству всесторонне проанализировать целесообразность отмены лицензирования деятельности в сфере дошкольного образования при разработке соответствующей «дорожной карты».

Несомненно, принятие ранее нормативных правовых актов, упразднивших указанное лицензирование, стимулировало данный вид предпринимательства. Однако потери для общества, в связи со складывающейся тенденцией в дошкольных учреждениях, несравнимо выше.

В целях обеспечения прозрачности деятельности этих учреждений было также рекомендовано наладить их постоянный мониторинг с привлечением представителей гражданского общества.