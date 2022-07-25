Вернуть государству 1 млн га пастбищных земель намерены в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области продолжается работа по возвращению пастбищ. В регионе стоит задача – вернуть государству 1 млн га пастбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос возраста пастбищ государству обсуждался сегодня на еженедельном заседании аппарата под председательством акима области Умирзака Шукеева.

«Возврат пастбищных угодий – очень важный и ответственный вопрос. Акимы районов должны продолжить совместную работу с ответственными управлениями. Наша задача – вернуть государству 1 млн га пастбищ. Уже нам удалось вернуть государству 30% земель. Ведется хорошая работа по меморандуму. Владельцы пастбищ должны понимать, что нуждающиеся в пастбищах – это их односельчане. Неосвоенные земли не будут пустовать. Пусть каждый месяц этот вопрос будет находиться в повестке дня на аппаратном заседании. Вопрос пастбищ - под прямым контролем», - сказал аким области Умирзак Шукеев на еженедельном заседании аппарата.

По словам руководителя областного управления земельных отношений Ергали Тлегена, в 2022 году был разработан план увеличения площади общих пастбищ в населенных пунктах на 1012,0 тыс. га. Также утвержден плановый график по обеспечению населенных пунктов общими пастбищами на каждый месяц.

На сегодняшний день работа ведется по двум направлениям. По первому направлению планируется вернуть в государственную собственность 405,2 тыс. га неиспользуемых по целевому назначению пастбищ. По второму направлению планируется вернуть государству 606,8 тыс. га земли через меморандумы с крупными землепользователями. Государству уже возвращено 58,5 тыс. га земли, а по меморандуму - 267 тыс. га земли.

Созданной в прошлом году рабочей группой была проведена работа по изучению пастбищных земельных участков по акиматам районов и городов. В результате выявлено 476,2 тыс. га неиспользованных по назначению земель.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области есть потребность в 3,1 млн гектаров пастбищ. В этом году планируется вернуть 1 млн 12 тыс. га. Из них 405 тысяч га будут возвращены государству. Более 600 тыс. га пастбищ предоставляются в общее пользование населения путем заключения меморандумов с владельцами пастбищ.



