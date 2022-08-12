Вернуть до 5 млн га сельхозземель в пользу государства планируется до конца 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра прошло очередное заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

О результатах проводимой работы по выявлению и возврату сельхозугодий отчитался министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, с начала года и по состоянию на 10 августа комиссией возвращено государству 1 млн 119 тыс. га земель, это в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, когда цифра составляла порядка 400 тыс. га.

«В настоящее время, проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель», - сообщил министр.

Кроме того, с начала года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта предоставления акиматами участков с нарушением требований законодательства.

«При этом наблюдается острая нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16 млн га. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недовольства на селе», - добавил Ербол Карашукеев.

В целом, комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, в том числе пашня – 585,2 тыс. га, пастбища – 6,86 млн га.

Министр сельского хозяйства призвал акиматы на местах активно включаться в работу по выявлению неиспользуемых сельхозугодий, также контролировать достоверность и актуальность представляемых в МСХ данных по земельным участкам.

9 августа 2022 года Президентом Казахстана подписан Указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства.

До конца текущего года планируется обеспечить возврат в пользу государства до 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.



