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    Вернуть дендропарк учёным предлагает сенатор

    25 Февраля 2021, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие аграрные исследовательские ВУЗы страны нуждаются в поддержке. Об этом заявил сенатор Султан Дюсембинов в своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, речь идёт о Казахском национальном аграрном исследовательском университете и Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина.

    По мнению депутата, решить проблему с дефицитом кадров для высокотехнологичных сельхозпредприятий в КазНАИУ поможет размещение государственного целевого образовательного заказа на 100 мест. А в КазАТУ имени С. Сейфуллина и 3-х его дочерних научно-исследовательских институтах сенатор попросил модернизировать инфраструктуру. Было отмечено, что они изношены и морально устарели.

    Кроме того, Иссыкский государственный дендрологический парк сенатор предлагает вернуть из Минэкологии - в науку.

    «Иссыкский государственный дендрологический парк создан в 1959 году при участии видных ученых университета для расширения ассортимента плодовых и декоративных деревьев и кустарников, пополнения коллекции роз. Однако в 2019 году парк был передан Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, и вышеуказанные работы в парке полностью остановлены, так как земельные участки дендропарка отнесены к особо охраняемым природным территориям. Поэтому для комплексной реализации научно-практической деятельности в этой сфере предлагается предоставить парк университету и придать ему статус особо охраняемой зоны без создания юридического лица», - сказал сенатор Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Экология Сенат
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