Вернуть дендропарк учёным предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие аграрные исследовательские ВУЗы страны нуждаются в поддержке. Об этом заявил сенатор Султан Дюсембинов в своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, речь идёт о Казахском национальном аграрном исследовательском университете и Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина.

По мнению депутата, решить проблему с дефицитом кадров для высокотехнологичных сельхозпредприятий в КазНАИУ поможет размещение государственного целевого образовательного заказа на 100 мест. А в КазАТУ имени С. Сейфуллина и 3-х его дочерних научно-исследовательских институтах сенатор попросил модернизировать инфраструктуру. Было отмечено, что они изношены и морально устарели.

Кроме того, Иссыкский государственный дендрологический парк сенатор предлагает вернуть из Минэкологии - в науку.

«Иссыкский государственный дендрологический парк создан в 1959 году при участии видных ученых университета для расширения ассортимента плодовых и декоративных деревьев и кустарников, пополнения коллекции роз. Однако в 2019 году парк был передан Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, и вышеуказанные работы в парке полностью остановлены, так как земельные участки дендропарка отнесены к особо охраняемым природным территориям. Поэтому для комплексной реализации научно-практической деятельности в этой сфере предлагается предоставить парк университету и придать ему статус особо охраняемой зоны без создания юридического лица», - сказал сенатор Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты.



