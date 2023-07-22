Верховный суд принял решение по озерам Малый Талдыколь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный суд рассмотрел дело по озерам Малый Талдыколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ВС.



В декабре 2020-го акимат столицы, руководствуясь заключением ОФ «Неправительственный экологический фонд имени Вернадского», перевел водный объект «группа озер Малый Талдыколь» в категорию земель населенного пункта. Впоследствии началась застройка отдельных участков. На них имеются объекты, введенные в эксплуатацию, где уже живут люди, а также возводятся иные объекты, в том числе социального назначения (школы, детсады и др.).

ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» оспорило в суде решения акимата, требуя признать незаконным бездействие ответчика по установлению водоохранных зон и полос, понудить их установить, считая Малый Талдыколь водным объектом.

СМАС иск удовлетворил частично, обязав акимат установить водоохранные зоны и полосы на участках 6, 7 и 9. Решение о переводе этих участков в земли населенного пункта признано незаконным.

Апелляция изменила решение СМАС. Требования оставлены в силе только в части участка 7. По участкам 6 и 9 отменено.

«Aqiqat», обжаловав это решение в кассации, просил обязать акимат установить водоохранные зоны и полосы по всему Малому Талдыколю как водному объекту по проекту 2019 года.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда за месяц провела три многочасовых заседания по делу. В целом в процессах участвовало свыше 100 заинтересованных слушателей, представителей СМИ. Коллегия заслушала специалистов, дававших заключения в местных судах. От акимата запрошены сведения о текущем состоянии озер.

Кассация, рассмотрев дело, оставила в силе постановление апелляционного суда.

Коллегия Верховного суда исходила из следующего:

акиматом нарушена процедура перевода земель из одной категории в другую;

любое строительство, особенно крупного мегаполиса, влечет неминуемое изменение ландшафта. В данном случае построенная кольцевая дорога вокруг Астаны, а также возведенные здания и сооружения по мнению специалистов делают невозможным приток поверхностных вод на озерах Малого Талдыколя. Что касается подземных вод, те же специалисты указали, что цикличный подъем их уровня будет отходить в реку Нура. Каких-либо очевидных угроз подтопления города ими не было озвучено;

заключений специалистов о том, что озера исчезают не только из за засыпки, но и в большей степени из за естественных причин,

отсутствия научно обоснованных доказательств о возможном возврате озер в прежнее состояние.

Кассация применила принципы административной юстиции, в том числе справедливости, разумности и соразмерности. Суд исходил из общественного интереса, а не интереса застройщиков. Такое решение обеспечивает баланс с одной стороны интересов жителей, и тех, кто ожидает заселения, с другой - лиц, выступающих за сохранение водоема.

Доводы кассаторов о том, что госорганы не обеспечили надлежащий контроль, а застройщики действовали в нарушение закона, Коллегия не приняла во внимание, поскольку к ним истцы исковых требований не предъявляли.

Тем не менее, кассация вынесла в адрес Правительства, Генеральной прокуратуры и акимата столицы частное определение о проверке законности проведения строительной деятельности, осуществляемой на территории спорных озер.

По итогам оглашения постановления участникам разъяснено, что решение Верховного суда не разрешает вопросы строительства и любой иной деятельности на территории спорных озер, поскольку суд не вправе подменять собой акимат, в чью исключительную компетенцию входит разрешение этих вопросов. В соответствии с АППК указанный административный орган вправе принимать и отменять свои административные акты, исходя из своего административного усмотрения.