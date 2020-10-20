Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Постановлением Верховного суда КР от 16 октября 2020 года ходатайства осужденных Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и возобновлении рассмотрения дела удовлетворены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, кроме этого заключение Генеральной прокуратуры КР было удовлетворено. Постановление и частное определение Верховного суда КР от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке.

«Также постановлением Верховного суда КР от 16 октября 2020 года приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года в отношении К.Ташиева, Т.Мамытова, С.Жапарова, Б.Исаева, К. Камчыбекова, и С.Кадырбаева оставлен в силе», - говорится в сообщении.

Напомним, Садыр Жапаров был осужден к 11,5 годам заключения по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области (статья 227 УК КР) в 2013 году. Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов были осуждены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Однако Бишкекский городской суд оправдал депутатов.

Как сообщалось, Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента. Бывшему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову предоставлен статус экс-президента Кыргызстана. 15 октября Сооронбай Жээнбеков в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране принял решение уйти в отставку.