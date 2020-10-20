Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова

    20 Октября 2020, 11:34

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Постановлением Верховного суда КР от 16 октября 2020 года ходатайства осужденных Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и возобновлении рассмотрения дела удовлетворены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, кроме этого заключение Генеральной прокуратуры КР было удовлетворено. Постановление и частное определение Верховного суда КР от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке.

    «Также постановлением Верховного суда КР от 16 октября 2020 года приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года в отношении К.Ташиева, Т.Мамытова, С.Жапарова, Б.Исаева, К. Камчыбекова, и С.Кадырбаева оставлен в силе», - говорится в сообщении.

    Напомним, Садыр Жапаров был осужден к 11,5 годам заключения по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области (статья 227 УК КР) в 2013 году. Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов были осуждены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Однако Бишкекский городской суд оправдал депутатов.

    Как сообщалось, Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента. Бывшему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову предоставлен статус экс-президента Кыргызстана. 15 октября Сооронбай Жээнбеков в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране принял решение уйти в отставку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC