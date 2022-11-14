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    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посетит Казахстан

    14 Ноября 2022, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель посетит Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках визита запланированы двусторонние встречи Жозепа Борреля с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди и руководством страны», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время пресс-конференции.

    По его словам, в ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Стороны также обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

    Официальный визит состоится 16-17 ноября текущего года.

    Ранее сообщалось, что 22-23 ноября в Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате.


    Фото: dknews.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Евросоюз Международная деятельность РК
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