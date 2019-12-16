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      Международная деятельность

    Верховный представитель ЕС планирует визит в Казахстан

    16 Декабря 2019, 13:02

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Начался двухдневный визит министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Испанию для участия в 14-ом Совещании министров иностранных дел Форума «Азия-Европа» (СМИД АСЕМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В рамках мероприятия М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллом и министром иностранных дел КНР Ван И.

    Министр М. Тлеуберди поздравил Ж. Боррелла с вступлением в должность вице-президента Еврокомиссии – Верховного представителя ЕС. Значительную динамику диалогу на высшем уровне между Нур-Султаном и Брюсселем придал официальный визит Президента Европейского совета Дональда Туска в Казахстан в мае с.г.

    Верховный представитель ЕС, в свою очередь, особо подчеркнул ключевую роль Казахстана в центрально-азиатском регионе и выразил признательность за миротворческие усилия, связанные с Афганистаном.

    Глава европейской дипломатии приветствовал предстоящий визит министра иностранных дел РК в Брюссель в январе 2020 года и проведение 17-го заседания Совета сотрудничества РК-ЕС.

    Ж. Боррелл подтвердил свою готовность посетить с визитом Нур-Султан в следующем году и заинтересованность в скорейшем вступлении в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

    В рамках встречи с Министром иностранных дел КНР Ван И сторонами с удовлетворением было отмечено установление вечного всеобъемлющего стратегического партнерства по итогам успешного государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре т.г. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули нынешний динамичный рост торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Этому способствует своевременная реализация инфраструктурных проектов в рамках государственной программы «Нурлы жол» и инициативы «Пояс и Путь». При этом, особое значение уделяется современным высокотехнологичным проектам, включая в сферах IT технологий и возобновляемых источников энергии.

    В ходе первой встречи М.Тлеуберди с Ван И достигнута договоренность о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества путем обмена визитами на высоком и высшем уровнях, а также о взаимной поддержке в рамках многосторонних площадок, таких как ООН, СВМДА, ШОС и АСЕМ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Евросоюз
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