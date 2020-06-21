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    Верховный муфтий РК выразил благодарность медицинским работникам

    21 Июня 2020, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы,выразил багодарность медицинским работникам, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

    «Медицина – это очень ответственная и благородная сфера. Согласно Священному Корану, тот кто спас душу, подобен тому, кто спас все человечество», - отмечено в заявлении Верховного муфтия.

    Наурызбай кажы Таганулы подчеркивает, что люди в белых халатах находятся на передовой линии спасения человечества от опасности. Особенно в критический момент, когда в стране объявлено чрезвычайное положение, работники здравоохранения рискуют своей жизнью вдали от своих семей и лечат больных вот уже несколько месяцев.

    «Некоторые специалисты в ходе своей работы заразились инфекционными заболеваниями. Они жертвуют своей жизнью ради спасения жизни других...В этот день я хотел бы еще раз выразить особую благодарность всем медицинским работникам, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни людей. Желаю вам счастья, всех благ вашим семьям и успехов в вашей работе. Пусть Аллах приумножит ваши сауабы за ваши добрые дела на благо страны и здоровья людей. Пусть наша страна с терпением преодолеет это испытание, и пребудет во здравии и благополучии!», - отмечено в заявлении.

    Автор:

    Серик Сабеков

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