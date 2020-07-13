Верховный муфтий призвал предпринимателей поддержать нуждающихся в лекарствах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей и состоятельных граждан поддержать нуждающихся в лекарствах людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что наш народ в своей истории не раз с достоинством преодолевал трудности.

«В этой мимолетной жизни, полной радости и горя, каждый подвергается оценке. Сейчас весь мир переживает непростые времена. Мы также столкнулись с этими трудностями», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Верховный муфтий добавил, что трагические новости, доносящиеся со всех уголков нашей страны, нелегки для всех нас и вызывают печаль и скорбь.

«От своего имени еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших от этой заразной инфекции», - добавил Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, сегодня во всех мечетях читаются молитвы, посвященные умершим.

«В такой трудный период испытаний многие наши граждане оказывают помощь больным и нуждающимся в лекарствах. Да благословит их Аллах! В этой связи всех предпринимателей и состоятельных граждан нашей страны призываю поддержать заболевших и нуждающихся в лекарствах людей», - подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы.



