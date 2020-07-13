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    Верховный муфтий призвал предпринимателей поддержать нуждающихся в лекарствах

    13 Июля 2020, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей и состоятельных граждан поддержать нуждающихся в лекарствах людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что наш народ в своей истории не раз с достоинством преодолевал трудности.

    «В этой мимолетной жизни, полной радости и горя, каждый подвергается оценке. Сейчас весь мир переживает непростые времена. Мы также столкнулись с этими трудностями», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

    Верховный муфтий добавил, что трагические новости, доносящиеся со всех уголков нашей страны, нелегки для всех нас и вызывают печаль и скорбь.

    «От своего имени еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших от этой заразной инфекции», - добавил Наурызбай кажы Таганулы.

    По его словам, сегодня во всех мечетях читаются молитвы, посвященные умершим.

    «В такой трудный период испытаний многие наши граждане оказывают помощь больным и нуждающимся в лекарствах. Да благословит их Аллах! В этой связи всех предпринимателей и состоятельных граждан нашей страны призываю поддержать заболевших и нуждающихся в лекарствах людей», - подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия
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