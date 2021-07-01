Верховный муфтий привился казахстанской вакциной от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы поставили первый компонент вакцины отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Председатель Духовного управления мусульман напомнил, что шариат не запрещает вакцинацию, и призвал казахстанцев принять активное участие в кампании по иммунизации. Ведь на сегодня это единственный способ побороть опасный вирус.

«В целом шариат разрешает проводить вакцинацию в случае необходимости. Медицинские работники говорят, что иммунизация необходима для предотвращения эпидемии. Мы должны принять волю Всевышнего для собственного благополучия», - поделился Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана.



