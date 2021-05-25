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    Верховный муфтий посетил колонию в Карагандинской области

    25 Мая 2021, 22:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы посетил колонию в Карагандинской области. В учреждении лидера мусульман республики сопровождал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Бекболат Шакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Наурызбай кажы Таганулы провел встречу с осужденными, в ходе которой все желающие смогли задать интересующие вопросы, ознакомился с правилами работы инспекторов-теологов и дал свои рекомендации по работе с верующими осужденными.

    «Каждый оступившийся человек имеет право исправиться. Глава государства дал возможность вернуться на родину лицам убывшим в Сирию, благодаря спецоперации «Жусан», используйте свой шанс исправиться», - сказал осужденным председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

    Духовное управление мусульман Казахстана совместно с КУИС ведет активную разъяснительную работу с верующими, отбывающими наказание в исправительных колониях республики, с целью профилактики проявлений экстремизма. Представители ДУМК занимаются религиозным воспитанием осужденных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают изучать Коран.

    Встречи с религиозными деятелями проходят еженедельно во всех исправительных учреждениях Карагандинской области.



    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия Пенитенциарная система
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