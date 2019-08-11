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    Верховный муфтий Казахстана: Пусть нас объединяют только светлые дни и благие дела

    11 Августа 2019, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз обратился к казахстанцам по случаю Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас снаступлением священного праздника – Курбан айт! Пусть будет благословеннымКурбан айт! Желаю вашим семьям здоровья, благополучия, благословения Аллаха! Курбанайт является особо почитаемым, благодатным праздником всех мусульман. В дниайта родственники выражают свои теплые пожелания друг другу. В этой связи,искренне хочу пожелать всех благ и добра. Испокон веков посещение родных иблизких, теплый прием гостей, получение благословения старших в этот деньявляется нашей доброй традицией. Призываю возобновить эту традицию в обществе,показать пример нашему молодому поколению», - обратился к казахстанцам глава ДУМК.

    Как пояснил Серикбай кажы Ораз, слово «курбан» по смыслуозначает «приближение», «приближаться».

    «В этот день мусульманин, принося жертвоприношениеВсевышнему, выражает свое благое намерение и поклонение. Так как в СвященномКоране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходитлишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят). Самым благим делом во времяКурбан айта является жертвоприношение. Во время айта мусульмане, кому позволяютматериальные возможности, совершают жертвоприношение и раздают жертвенное мясомалоимущим семьям, пожилым людям и сиротам. Призываю своих соотечественников неповышать цену на скот, думать не о прибыли, а о воздаянии Всевышнего. ВедьКурбан айт – это праздник довольства и благотворительности. Пусть ВсевышнийАллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения! Пусть будутприняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной землеМекки молятся о благополучии нашего народа, пусть будет принято их поклонение -хадж! Пусть Всевышний Аллах позволит нам встречать этот день из года в год,пусть нас объединяют только светлые дни и благие дела!» - пожелал Верховныймуфтий Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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