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    Верховный Муфтий Казахстана призвал казахстанцев встречать Кадыр тун дома

    15 Мая 2020, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грядет священная для мусульман ночь Кадыр тун. Верховный Муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы призвал встречать священную ночь Кадыр Тун дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году Кадыр тун выпадает в ночь на 19-20 мая. Хочу подчеркнуть, что эту ночь нужно встретить дома. Несмотря на то, что мечети открыты, днем с семи часов утра до восьми часов вечера. Как я уже отмечал, в нашей стране завершается режим чрезвычайного положения, угроза эпидемии не была полностью устранена», - сказал Верховный муфтий на пресс-конференции в СЦК.

    Напомним, ранее Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы, обратился к мусульманам, прибывающим в мечеть с 18 мая. Он призвал соблюдать санитарные требования при посещении мечетей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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