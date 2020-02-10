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    Верховный муфтий Казахстана призвал граждан к примирению

    10 Февраля 2020, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульмин Казахстана обеспокоено массовыми драками, произошедшими в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом заявил Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мусульманину неприемлемо допускать рукоприкладство и наносить вред своему брату. Все конфликты должны разрешаться цивилизованно. Призываем наших граждан к примирению. Считаем, что личные разногласия и конфликты не должны нарушать общественный порядок и покой жителей. Ведь Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что мусульманская умма собирается только для совершения благих дел. Известно, что люди, следующие пути сунны, не допустят такого», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

    Духовный лидер призвал казахстанцев к спокойствию в данной ситуации

    «Дорогие братья! Только спокойствие и терпение приведут к благому. Мы должны опасаться, что случайным образом или намеренно можем нанести вред нашим другим братьям. Необходимо остерегаться сеяния смуты и раздора. Ведь общественный порядок - это самое важное и необходимое для каждой семьи», - подчеркнул Верховный муфтий.

    Наурызбай кажы Таганулы добавил, что испокон веков единство считается главным богатством нашего народа. Благие инициативы нашего государства также направлены на укрепление единства народов, межнационального и межконфессионального согласия.

    «Пусть Всевышний укрепит наше единство и согласие, пусть дарует мир и благополучие нашему народу! Аминь!», - сказал он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество События в Кордае
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