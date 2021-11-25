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    Верховный муфтий Казахстана предложил заменить название «Черная пятница» на «Щедрую пятницу»

    25 Ноября 2021, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и всех предпринимателей страны заменить широкоприменяемую акцию под названием «черная пятница» на «щедрую пятницу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем обращении к широкой общественности Верховный муфтий отметил, что на сегодня среди населения страны широко обсуждается акция под названием «черная пятница», которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле.

    «Слово «жума» («пятница») в нашей религии и традициях означает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить «Черная пятница» на «Щедрая пятница».«Щедрая пятница» звучит со смыслом и соответствует пониманию нашего народа. Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование «Черной пятницы» на «Щедрую пятницу» было бы данью уважения нашему народу, большинство придерживаются исламских традиций. Считаю, что акция в рамках «Щедрой пятницы» получит хороший отклик и поддержку среди наших граждан», - говорится в обращении муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество
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