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    Верховный муфтий Казахстана поздравил мусульман с Ораза айт

    2 Мая 2022, 08:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанских мусульман с наступлением священного праздника Ораза айта. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

    «Уважаемые соотечественники!

    Искренне поздравляю Вас со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза Айтом! Пусть будет благословенным Ораза Айт!

    Слово «Айт» означает «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству.

    Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости ...».

    Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Да примет и воздаст Всевышний Аллах за наш пост, милостыню, благотворительность и поклонения, совершенные в этот священный месяц.

    В этот благословенный месяц, мы постарались порадовать сердца тех, кто в этом больше всего нуждался. В связи с этим хочу выразить огромную благодарность нашим гражданам, которые поддержали все благие инициативы Духовного управления мусульман Казахстана, активно содействовали в реализации благотворительных акций и других важных мероприятий! Пусть Всевышний будет доволен Вами и приумножит вознаграждение за ваши благие деяния!», - пожелал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

    Фото: пресс-служба ДУМК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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