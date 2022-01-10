Верховный муфтий Казахстана помолился за погибших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мечетях по всему Казахстану провели посвящение аятов Корана душам погибших солдат и мирных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане День национального траура. Пусть покоятся с миром те, кто стоял на страже родины. Пусть Всевышний даст терпения родным и близким погибших. К сожалению, сейчас страна переживает сложные дни. В священном Коране сказано, что за каждой тягостью наступает облегчение. Пусть Всевышний дарует нам мирные дни», - сказал перед обрядом в столичной мечети Верховный муфтий, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, посвящение аятов Корана душам погибших провели в мечетях по всему Казахстану.

Напомним, 10 января объявлен Днем общенационального траура в Казахстане. На сегодня известно о 16 погибших полицейских. Более 1 300 охранников и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения. Точное количество погибших мирных жителей уточняется.



