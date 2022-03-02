Верховный комиссар ООН высоко оценила реформы Казахстана

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе визита в Женеву встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы собеседники обсудили приоритеты казахстанского членства в СПЧ в 2022-2024 годы и итоги визита делегации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Казахстан, результаты которого позволят определить приоритетные направления для оказания технической помощи в реализации политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в части защиты прав человека, построения демократического общества и внедрения концепции «Слышащего государства».

М. Тлеуберди проинформировал Верховного комиссара о ходе расследования январских событий в Казахстане, а также о комплексных мерах государства по обеспечению исполнения своих международных обязательств в области прав человека. Он отметил, что власти Казахстана проводят справедливое расследование, результаты которого будут представлены мировому сообществу.

Глава МИД Казахстана также сообщил собеседнику о том, что Президент К.Токаев планирует 16 марта объявить новую программу реформ, направленную на политическую трансформацию казахстанского общества. Он также напомнил о приглашении Главы государства посетить РК.

Верховный комиссар высоко оценила проводимую Правительством Казахстана работу, а также отметила важность участия национальных правозащитных институтов в реализации правочеловеческих реформ.

Кроме того, М.Бачелет выразила готовность ее офиса оказать необходимую техническую помощь Казахстану. Она поприветствовала меры Казахстана по решению социально-экономических вопросов граждан.