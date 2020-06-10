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    Верховный комиссар ООН высоко оценила политические реформы Казахстана

    10 Июня 2020, 23:14

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялась встреча Постоянного Представителя Казахстана при Отделении ООН в Женеве Жанар Айтжановой с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Стороны обсудили ход реализации президентского пакета политических реформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    М. Бачелет отметила политические реформы Казахстана в области мирных собраний, политических партий, а также декриминализации клеветы.

    В свою очередь, постпред поблагодарила Верховного Комиссара за положительную оценку, проводимых в Казахстане реформ в ходе 43-й сессии Совета ООН по правам человека в феврале 2020 года, а также за оказываемую помощь посредством реализации проектов и тренингов, освещенных в докладе УВКПЧ за 2019 год.

    Было обращено внимание на инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленную на развитие многопартийной системы политической конкуренции и плюрализма, а также на продвижение концепции парламентской оппозиции, которая впервые будет представлена на уровне Конституционного закона в Казахстане.

    Верховный Комиссар также ознакомилась с работой, проводимой Казахстаном с целью укрепления отношений государства с гражданским обществом.

    В завершение встречи Постпред РК подчеркнула важность сотрудничества Казахстана с ООН, в частности с договорными органами, специальными процедурами и другими механизмами Организации посредством открытого и конструктивного диалога. Была выражена поддержка инициативе ООН по реформе системы договорных органов с целью оптимизации и повышения эффективности работы.


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    ООН МИД РК Политические реформы
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