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    Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Казахстан

    11 Марта 2023, 13:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк начиная с 13 марта совершит пятидневный визит в Казахстан и Узбекистан по приглашению двух стран Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

    Верховный комиссар посетит Казахстан с 16 по 17 марта. Он проведет пресс-конференцию 17 марта в Астане. Участвовать в ней смогут только представители СМИ.

    Фолькер Тюрк также посетит столицу Каракалпакстана – город Нукус, где он выступит на мероприятии, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Внешняя политика Казахстана Права человека Международная деятельность РК
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