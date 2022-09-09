Верховным комиссаром ООН по правам человека назначен Фолькер Тюрк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Фолькера Тюрка из Австрии Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека после утверждения Генеральной Ассамблеей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Г-н. Тюрк посвятил свою долгую и выдающуюся карьеру продвижению всеобщих прав человека, в частности международной защите некоторых из наиболее уязвимых людей в мире - беженцев и лиц без гражданства», - говорится в заявлении главы ООН .

Новый Верховный комиссар работал в структурах ООН Фолькер Тюрк сменит Мишель Бачелет из Чили, которая занимала пост Верховного комиссара с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2022 года.

Фото: news.un.org

