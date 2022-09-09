Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Верховным комиссаром ООН по правам человека назначен Фолькер Тюрк

    9 Сентября 2022, 16:09

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Фолькера Тюрка из Австрии Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека после утверждения Генеральной Ассамблеей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    «Г-н. Тюрк посвятил свою долгую и выдающуюся карьеру продвижению всеобщих прав человека, в частности международной защите некоторых из наиболее уязвимых людей в мире - беженцев и лиц без гражданства», - говорится в заявлении главы ООН .

    Новый Верховный комиссар работал в структурах ООН Фолькер Тюрк сменит Мишель Бачелет из Чили, которая занимала пост Верховного комиссара с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2022 года.

    Фото: news.un.org

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Права человека Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров