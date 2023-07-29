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    Верхом на автомобилях передвигались по трассе молодые люди в Жамбылской области

    29 Июля 2023, 06:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мониторинг социальных сетей позволяет полицейским выявлять грубые нарушения на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоролик с кортежем, грубо нарушавшим Правила дорожного движения на трассе Аса - Тараз.

    «Сотрудники полиции установили участников данного инцидента, - пояснили в ведомстве. – Водители автомашин «Toyota Yaris», «BMW 530» и «Lada 21144» являются жителями села Аса Жамбылского района, им 24, 23 и 21 год».

    Водители «Toyota Yaris» и «BMW 530» привлечены к административной ответственности по статье 593 части 1 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов». На 24-летнего водителя автомашины «Lada 21144» составлен административный протокол по статье 601 части 2 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

    Суммарно на всех троих наложен штраф в размере 69 тысяч тенге.

    С нарушителями проведена профилактическая беседа о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Мужчины признали свою вину, сожалеют о содеянном и просят прощения у всех граждан, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Соцсети Авто полиция
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