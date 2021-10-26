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    Венгрия ждет казахстанских инвесторов

    26 Октября 2021, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Венгрии Михай Варга пригласил казахстанских инвесторов в свою страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, Венгрия также ждет казахских инвесторов. У нас очень благоприятные условия для инвестиций. В Венгрии рост экономики в этом году достигнет 7%. Международные организации по оценке увеличивают наш статус», - сказал Михай Варга по итогам встречи с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди.

    Спикер добавил, что в Венгрии одни из самых низких налогов для ведения бизнеса в ЕС.

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой.

    «Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Венгрия
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