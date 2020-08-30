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    Венгрия вновь закрывает границы из-за коронавируса

    30 Августа 2020, 21:44

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    «С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии», - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш.

    Планируется, что эта мера будет первоначально действовать в течение одного месяца.

    Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах. Ранее границы для иностранцев - тоже сроком на один месяц - закрыла Украина.

    Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на коронавирус. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

    Венгрии удалось относительно успешно справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом. Тем не менее, в последние дни существенно выросло количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за границей.

    Между тем мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 25 млн жителей планеты. От последствий COVID-19 скончались более 840 тысяч человек, выздоровели более 17 млн пациентов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Венгрия
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