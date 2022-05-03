Венгрия увеличила объемы покупки нефти из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16% всей нефти поступает в Венгрию из Казахстана. Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«65% всей потребности нефти покрывается российской нефтью. Так происходит не потому, что мы сами так задумывали, а потому что физически это просто единственный вариант энергоснабжения Венгрии. То есть очень трудно построить нефтепровод – это очень дорого и требует много времени. Из этих соображений 65 % нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн нефти ежедневно», - сказал Петер Сийарто на брифинге в МИД РК.

По его словам, в последнее время увеличена поставка нефти из Казахстана.

«В последнее время мы также увеличили покупку нефти из Казахстана, в данный момент 16 % нашей нефти покрывается казахстанской. Это количество опять же поступает через Россию с помощью комбинированного нефтепровода. Санкции влияют и на эту возможность. Хочу подтвердить, что этот вопрос рассматривается исключительно в наших национальных интересах», - отметил гость.

«Нам все равно, что о нас думают на востоке или на западе. Для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой», - заключил Петер Сийарто.

Фото: petrocouncil.kz

