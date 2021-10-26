Венгрия увеличила экспорт товаров в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Венгрия увеличила экспорт товаров в Казахстан. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр финансов Венгрии Михай Варга по итогам встречи с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам удалось увеличить экспорт в Казахстан за последнее время. 70% нашего экспорта представляют собой медикаменты, фармацевтическая продукция. Это серьезный результат, поскольку видно, что и в Казахстане есть спрос на хорошего качества венгерские товары», - сказал Михай Варга.

Министр финансов Венгрии добавил, что все больше и больше венгерских предприятий интересуется Казахстаном.

«Из пяти самых представленных здесь, в Казахстане, наших предприятий четыре заняты в фармацевтической промышленности. Они экспортируют на большие суммы. Наше сотрудничество достигает нового уровня, а это значит, помимо классического товарооборота, у нас все большую роль играют инновации и в сотрудничестве, и в передаче знаний», - отметил Михай Варга.



