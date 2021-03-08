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    Венгрия снова уходит в локдаун

    8 Марта 2021, 12:42

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Венгрии с сегодняшнего дня вступают в силу самые жесткие с начала пандемии ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    До седьмого апреля в стране будут закрыты детские сады и начальные школы. До 22 марта прекратят работу предприятия сферы услуг, а также все магазины, за исключением продуктовых и аптек. В минувшие выходные в Будапеште и других крупных городах произошел всплеск покупательской активности. На автомобильных стоянках у супермаркетов и мебельных магазинов практически не было свободных мест.

    О новых ограничениях власти объявили в минувший четверг на фоне роста числа случаев заражением коронавирусом. Правительство призвало руководителей предприятий (там, где это возможно) перевести сотрудников на удаленный режим работы.

    Венгрия намерена ввести и более строгий контроль на своих границах, однако грузовые и транзитные перевозки не будут ограничены. В стране идет активная кампания по вакцинации населения. Доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина «Спутник V» и китайская прививка.

    Автор:

    Здравоохранение Венгрия Общество Коронавирус в мире
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