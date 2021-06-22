Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Венгрия первой в ЕС признала паспорта вакцинации Казахстана

    22 Июня 2021, 17:56

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась встреча Посла Казахстана Жанибека Абдрашова с заместителем государственного секретаря Андрашом Барани, в ходе которой стороны обменялись вербальными нотами о взаимном признании сертификатов/паспортов вакцинации между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Венгрии.

    «Наличие сертификатов иммунизации гарантирует въезд в Республику Казахстан и Венгрию граждан обеих стран без ограничительных мер (ПЦР-тест и карантин), направленных на предотвращение распространения вируса Covid-19. Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном. Таким образом, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признает Казахстанские сертификаты/паспорта вакцинации», - говорится в сообщении Посольства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Венгрия Евросоюз Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров