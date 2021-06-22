Венгрия первой в ЕС признала паспорта вакцинации Казахстана

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась встреча Посла Казахстана Жанибека Абдрашова с заместителем государственного секретаря Андрашом Барани, в ходе которой стороны обменялись вербальными нотами о взаимном признании сертификатов/паспортов вакцинации между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Венгрии.

«Наличие сертификатов иммунизации гарантирует въезд в Республику Казахстан и Венгрию граждан обеих стран без ограничительных мер (ПЦР-тест и карантин), направленных на предотвращение распространения вируса Covid-19. Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном. Таким образом, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признает Казахстанские сертификаты/паспорта вакцинации», - говорится в сообщении Посольства.



