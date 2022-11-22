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    Венгерский режиссер завершил финальный монтаж фильма «Өліара»

    22 Ноября 2022, 15:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Завершился монтаж полнометражного художественного фильма в жанре исторической драмы «Өліара», производством которого занималась киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Хронометраж ленты составил 90 минут. Зрителям представят историю венгерского коммуниста Иштвана Мадьяра, ставшего случайным свидетелем «Красного террора» в казахских степях.

    «По сюжету Иштван Мадьяр будучи членом международного коммунистического интернационала, то есть человеком с социалистическими идеалами, оказывается политическим заключенным. Его приговаривают к расстрелу представители коммунистической парадигмы. Судьба складывается таким образом, что Иштвана высылают в казахскую степь. Попав в оперативный отряд ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) Карабая, который занимается оперативным розыском и конфискацией кулацкого скота, он воочию наблюдает за хладнокровными и жестокими действиями большевиков в отношении казахского простого люда. Тогда что-то в нем ломается, стержень и фундамент, на котором были построены идеалы, амбиции и вера рухнет. Все преображается с точностью до наоборот», - говорит кинорежиссер Тамаш Тот.

    По словам режиссера картины, «Өліара» затронет трагический период в истории казахского народа - Ашаршылық. Для венгерского кинодеятеля было важно показать основные причины случившегося.

    «Рассказывать и показывать можно что угодно. Тема довольно обширная. Я лишь хотел указать на то, что случилось в те суровые времена», - отметил он.

    Тамаш Тот также ответил, почему выбрали именно это событие. Он признался, что уже давно занимается постреволюционной эпохой российской империи, периодом гражданских войн, а также трагедиями «Жұт» и «Ашаршылық».

    «Получилось так, что у меня был сценарий про «Ашаршылық». Затем я связался с Санжаром Нурланом, с прекрасным сценаристом и мы соединили наши сценарии воедино. Таким образом, получился фильм «Өліара», - ответил режиссер.

    Съемки фильма стали настоящим приключением и испытанием для Тамаша и его команды. Основные локации задействованы в степи, каньонах и равнинах, а также в отдаленных аулах, расположенных примерно в 300 км от Алматы.

    «Суровость природы Казахстана довольно сильно испытала нас. Было даже такое, что поднявшаяся песчаная буря унесла с собой все наши декорации. 12 юрт просто улетели и в воздухе разрушились у нас на глазах», - заявил Томаш Тот.

    По мнению венгерского режиссера, в постсоветском сегменте есть ряд мнений о событиях тех лет, которые не соответствуют действительности. Многие академики, историки и даже политики все чаще высказываются о том, что вина трагедии лежит на самих жертвах.

    «Подобные крайности в ретроспективе «Ашаршылық» не могут иметь место, так как перекладывание вины на невиновных есть ни что иное, как террор в отношении простого народа. Мой фильм поэтический. Через музыку и поэзию я хочу показать и внести свою лепту в историческое реконструирование тех событий», - добавил режиссер.

    Создатели фильма планируют выпустить картину на широкие экраны в следующем году.

    Еще почти год назад сообщалось о завершении съемок этого фильма. Его снимали вблизи станции Балгалы Кербулакского района Алматинской области. На главную роль пригласили венгерского актера театра и кино Петера Барная (Péter Bárnai). Также в картине снимались известные казахстанские актеры - Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область История Казахстана Регионы Общество Кинематограф
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