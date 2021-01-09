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    Венгерские ученые исследуют останки найденного в Миялинском кургане воина

    9 Января 2021, 14:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял антропологов и археологов из Венгрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Венгерские ученые приехали в Атырау с особой целью. Они проведут антропологические и радиоуглеродные исследования останков воина в железном облачении, найденного в кургане Миялы Кызылкогинского района, и создадут реконструированную скульптуру, сообщается на странице в Facebook акимата Атырауской области.

    Среди них антрополог Венгерского музея естественной истории, председатель Фонда «Мадьяр-Туран» Андраш Жолт Биро, антрополог Венгерского музея естественной истории Жолт Бернерт и археолог этого музея, эксперт-техник Норберт Гогош.

    В своем выступлении глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что с момента обретения независимости в стране была проведена масштабная работа по инвентаризации памятников культурно-исторического наследия. Он также выразил уверенность в том, что обширный опыт венгерских ученых будет полезен для региона.

    «Наши историки говорят, что в Атырауской области расположены более 700 курганов, которые еще предстоит исследовать. В настоящее время в древнем городище Сарайшык ведутся раскопки. За последние годы в этой местности было найдено много ценных артефактов.

    Всем известно, что история нашего народа очень богата. Сделаны новые открытия с применением новых технологий. Это один из главных аспектов, который мы стремимся реализовать для будущего поколения и для нации в целом. Всё это является фундаментом для формирования у молодёжи исторического сознания, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

    «Казахстан для нас вторая Родина. Потому что в свое время наши предки перекочевали из этой Великой степи», - сказал антрополог Венгерского музея естественных наук Андраш Жолт Биро. По его словам, цивилизация кочевников является одним из неоценимых достижений в истории человечества.

    «Мы исследуем жизнь и обычаи, культуру и историю от гуннских племен. У венгров и казахов много сходств. Уверен, что изучение биографии великих батыров никого не оставит равнодушным. Думаю, впереди нас ждет много работы», - сказал он.

    Андраш Жолт также отметил, что является организатором курултая народов «Туран» в Венгрии, посвященного кочевой цивилизации, и пригласил акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова стать почетным гостем на очередном масштабном мероприятии в августе.

    Напомним, в ноябре 2020 года в Атырау прошла презентация найденного в Миялинском кургане и отреставрированного «Золотого человека» - «Ұлы дала жауһары».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Атырауская область Наука История Казахстана Акимат Венгрия Общество Тюркский мир
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