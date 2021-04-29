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    Венгерские инвесторы планируют реализовать ряд проектов в сфере здравоохранения и IT в Шымкенте

    29 Апреля 2021, 13:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Шымкента Мурат Айтенов встретился с представителями венгерской компании «SmartSet International Ltd.». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

    В ходе встречи с учредителем и председателем правления компании «SmartSet International Ltd.» Барнабасом Ревесом обсудили вопросы сотрудничества, привлечения инвестиций. Визит иностранных инвесторов был организован при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST».

    Компания имеет большой опыт IT-консультирования, проектного финансирования и управления медицинскими учреждениями, а также предоставления полного спектра медицинских услуг во многих странах мира, IT-программирование, инвестиции и техническое обслуживание медицинского оборудования, осуществляет комплексное управление проектами.

    На встрече стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и IT. Аким города выразил признательность венгерской компании за интерес к проектам в сфере здравоохранения и информационных технологий в Шымкенте.

    «Венгрия – одна из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европе. Также является братским народом. В третьем мегаполисе РК - Шымкенте, развита инфраструктура, есть все условия. У города есть большой потенциал для того, чтобы стать новым центром привлечения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов в Центральной Азии. Большое значение имеют инвестиционные проекты, запланированные вами – многопрофильная больница, Центр здравоохранения, современная лаборатория по изучению структуры ДНК человека (генетическая инженерия) и производство медицинского оборудования. В случае реализации инвестиционных проектов мы готовы оказать содействие и поддержку», – сказал аким города.

    Компания заинтересована в реализации ряда проектов по развитию сферы здравоохранения и IT в городе Шымкент.

    Барнабас Ревес высоко оценил возможности Шымкента и поблагодарил руководство города. «Думаю, сегодняшняя встреча будет выгодна обеим сторонам. Наш опыт показывает, что мы можем эффективно и успешно работать на благо обеих сторон. В результате нашей сегодняшней совместной работы мы рассмотрим возможность реализовать проекты в сфере здравоохранения и IT», – сказал венгерский инвестор.

    Стоит отметить, компания «SmartSet International Ltd.» планируют инвестировать в проекты здравоохранения и IT в нашей стране. Объем инвестиций составляет более чем 100 млн долларов США в год.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Инвестпроекты Венгрия Шымкент
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