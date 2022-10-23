Венецианская комиссия рассмотрела проект Конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в РК

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - 21-22 октября в Венеции (Италия) состоялась 132-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), в работе которой приняла участие казахстанская делегация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

В состав делегации вошли член Венецианской комиссии от Казахстана, президент её подкомиссии по институту омбудсмена - председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Итальянской Республике Мухит Тлеужанов.

Одним из вопросов повестки сессии Венецианской комиссии было рассмотрение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Ранее обращение Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан о даче экспертного заключения было направлено в Комиссию в августе т.г.

Комиссия утвердила заключение по проекту настоящего Конституционного закона. Кроме того, при разработке проекта Конституционного закона был учтен ряд замечаний из первого заключения к действующему закону «Об Уполномоченном по правам человека в РК», принятому 29 декабря 2021 года.

В целом, Комиссия приветствовала усилия Казахстана по укреплению правовой основы института Уполномоченного по правам человека и внесла ряд предложений по данному законопроекту.

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова сообщила, что по итогам республиканского референдума были приняты конституционные поправки по приданию конституционного статуса институту Уполномоченного по правам человека. В реализацию принятой конструкционной нормы был разработан проект Конституционного закона о статусе данного института. В настоящее время он внесён на рассмотрение Сената Парламента.

«При разработке и обсуждении проекта Конституционного закона для нас существенной поддержкой на всех этапах законотворческого процесса стало ранее полученное заключение Венецианской комиссии с конкретными рекомендациями по улучшению его содержания. В результате, более 50% рекомендаций были учтены в проекте Конституционного закона. Оставшаяся часть рекомендаций Комиссии может быть рассмотрена в последующем казахстанской стороной путём консенсуса, с учётом сложившейся юридической практики в отношении разработки законов и практики применения принятого Конституционного Закона», - отметила Эльвира Азимова в своём выступлении на заседании Венецианской комиссии 21 октября 2022 года.

Данные результаты Венецианская комиссия положительно отметила в своем заключении. Докладчик от Комиссии подчеркнул готовность Казахстана к укреплению статуса национального правозащитного учреждения, призванного играть важную роль в укреплении демократии, верховенства права, качественном государственном управлении и защите и поощрении прав человека и основных свобод.

Член Венецианской комиссии от Республики Казахстан, президент подкомиссии по институту омбудсмена - председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Игорь Рогов отметил, что как представитель Казахстана он хочет попросить экспертов Комиссии приехать в начале следующего года в Астану и поучаствовать в изучении практики применения этого Конституционного закона. Он также сообщил, что в Казахстане недавно проведена вторая конституционная реформа. Президент Республики Казахстан отныне избирается на 7 лет, но только на один срок, а судьям Конституционного Суда срок полномочий увеличен с 6 до 8 лет.

Руководство Венецианской комиссии позитивно отнеслось к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразило готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, задачами которого являются анализ законов и их проектов, затрагивающих проблемы конституционного права и защиты прав человека. Казахстан является членом Венецианской Комиссии с 2012 года.