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    Венчурные фонды будут созданы в будущем в Назарбаев Университете - Елбасы

    14 Июня 2020, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назарбаев Университет будет развиваться. Об этом в своем поздравлении и обращении к выпускникам и профессорско-преподавательскому составу вуза заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За короткий срок, став флагманом отечественного высшего образования, Назарбаев Университет доказал, что качественное образование можно получить и в Казахстане. За эти годы выпускниками вуза стали почти 5 тысяч человек. Все они показали себя востребованными специалистами высокой квалификации», - сказал в своем поздравлении Нурсултан Назарбаев.

    По словам Елбасы, только в этом году академические степени были присуждены свыше тысяче выпускников вуза.

    «Из завершивших обучение более 600 студентов окончили программу бакалавриата, более 400 - магистратуру и докторантуру. Многие из них продолжат свое обучение здесь или в иных лучших вузах мира. Мы этому не препятствуем, наоборот, создаем условия. Другие покажут свой высокий профессиональный уровень в казахстанских международных корпорациях. Я это приветствую, и для для этого мы готовили, чтобы вы в Казахстане показали свои знания и работали на свою Родину. Третьи же войдут в историю своими достижениями, открытиями и изобретениями. Всех их будут объединять не только серьезная научная база, не только высокое звание выпускника Назарбаев Университета, но и то, что каждый из них внесет свой посильный вклад в развитие родной страны, обеспечив благополучие и признание не только у нас, но и во всем мире», - отметил Н. Назарбаев.

    Вместе с тем Елбасы рассказал, как в перспективе будет развиваться вуз.

    «Университет будет развиваться. Мы будем развивать специальные лаборатории для стартапов. Создадим в будущем венчурные фонды, для того чтобы молодым ученым, желающим осуществить свои задумки, помогать и встроить в производство», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Напомним, Назарбаев Университет в этом году отмечает 10-летний юбилей. Вуз начал прием первых студентов с сентября 2010 года.

    Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил Назарбаев Университет с 10-летним юбилеем.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Вузы Назарбаев университет Первый Президент - Елбасы
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