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    Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020

    5 Августа 2021, 16:32

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2020 в Токио прошли соревнования в омниуме у велотрековиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Золотую медаль завоевал британец Мэттью Уоллс, набравший в сумме четырех гонок (скретч, темпо, на выбывание и на очки) 153 очка. Второе место занял Кэмпбелл Стюарт из Новой Зеландии (129). «Бронзу» завоевал итальянец Элиа Вивиани (124).

    Представитель Казахстана Артем Захаров по итогам соревнования занял 14-е место с 62 очками. При этом в скретче ему удалось финишировать четвертым, однако в последующих стартах казахстанец не смог набрать достаточного количества.

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