Велоспорт на треке: главный тренер сборной РК подвел итоги Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпиаде команду Казахстана по велоспорту на треке представили два спортсмена. На старт вышли Сергей Пономарев и Артем Захаров. им не удалось попасть на пьедестал. Тем не менее, участие в ОИ не было лишено положительных моментов. Главный тренер Владимир Бушанский подвел итоги ОИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Общие итоги

«Могу сказать, что выступление было удовлетворительным по двум причинам. Первая заключается в том, что у нас была одна дополнительная квота в спринте. Впервые мы отобрались и участвовали в этом виде программы. Вторая - в омниуме мы уже выступаем на вторых Олимпийских играх. Ожидали, конечно, лучшего. Тем не менее, мы находимся среди элиты мирового велоспорта на треке, - отметил главный тренер сборной. - Что касается падения Сергея Пономарева в кейрине, это не его вина. По видео видно, что именно малазиец произвел этот завал и Сергею просто некуда было деваться. Любое падение дает эмоциональный взрыв. возможно, он бы мог пройти дальше, если бы не было эпизода. Не могу судить. Это ведь спорт.

Дали перезаезд в итоге, где он финишировал третьим и не смог преодолеть раунд. Ему нужно было заехать в числе первых двух спортсменов. Возможно, что он получил психологический стресс, пошло давление. Тем более, что у него некоторое время назад уже было падение. Стоит пластина (отмечу, что восстановление прошло хорошо). Однако любого спортсмена падение может выбить из колеи.

Он старался, бился, но не смог пройти. Однозначно нельзя сказать, что это из-за падения. В любом случае подобное - это неприятный момент. Нельзя также озвучить, как далеко бы он продвинулся, если бы не случилось завала».

Итоги выступления в омниуме

Выступление Захарова в омниуме главный тренер оценил на «три с плюсом».

«Начали довольно неплохо. В первом заезде занял четвертое место. Во втором - на восьмом. Мы и планировали, чтобы не выпадать из десятки лучших. В третьем виде он сместился на 13-ю позицию. А в четвертой гонке уже хотели удержать позиции, которые имели.

Да, в подготовке был сбой (я про пандемию). Год практически просидели, срывались УТС, не говоря о стартах. Больше каких-то проблем в подготовке не вижу. Эмоциональное состояние было хорошее. Весь заключительный период подготовительного процесса был полноценным. По показателям мощности, нагрузки у Артема были лучшие показатели. Не могу сказать, что он не был готов. Больше сказалось то, что отсутствовала практика. Необходим спарринг-партнер, чувствовать «локоть». Это могло сказаться на четвертой гонке», - подвел итоги выступления в омниуме Владимир Бушанский.

О положительных моментах

Положительные моменты есть, отметил Владимир Бушанский. По его мнению, даже то, что мы попали на Олимпиаду, уже многое значит.

«У нас был сложный отбор. Два сезона он продолжался. Были провали, были взлеты. Как и в любом виде спорта есть проблемы, сложности. Тем не менее, мы отобрались. Завоевали две лицензии. Это говорит о том, что мы стараемся быть в олимпийском топе.

С каждым годом набираемся опыта, что результат не падал, а только рос. Не могу сказать, что мы выступили прям ужасно. Спортсмены, которые перед нами и после нас - разделились. Впереди европейцы, которые гоняли в прошлом году. А взять того же японца, который чемпион Азии, призер Кубка мира и является конкурентом Артема в Азии, он финишировал после. Хотя он один из сильнейших. Японцы ведь тоже были зажаты в пандемию, что и отразилось», - отметил он.

Подготовка к Олимпиаде

«Заключительный этап подготовки у начался весной этого года. И он прошел у нас практически без сбоев. Соревнований на треке практически не было. Артем у нас находится в велокоманде «Астана». Мы пересмотрели календарь. И основную базу подготовки составила шоссейная составляющая. Если бы не было и этого, то его результат был бы намного хуже.

Сергей находился почти все время на треке. Да, стартов особо не было. Но он старался держать себя в тонусе. Делал контрольные заезды. И еще раз скажу, что особых срывов в подготовке не было», - рассказал главный тренер сборной.

О ближайших стартах

«Что нас ждет впереди? Прежде всего домашний чемпионат Азии, который пока под вопросом. Надеюсь, что все-таки мы его проведем. Он очень важен для нас - турнир является рейтинговым. Мы можем получить хорошие очки. И если мы его пропустим, то есть еще чемпионат мира. Рассчитываю, что мы выступим на всех соревнованиях.

Правда сейчас все усложняется. Есть трудности с перелетами, логистикой. Рейсы сокращаются, и я не могу точно сказать, что мы попадем на ЧМ. В противном случае останемся без очков, в то время, как европейцы выступят на ЧЕ, на ЧМ, что принесет им баллы в рейтинг. А значит, что их страны будут выше нас. Нам постоянно следует держать руку на пульсе - в 2023-ом уже начинается отбор на Олимпиаду-2024. Нам важно сохранять место в топ-20, иначе потом будет очень и очень сложно отвоевать позиции», - рассказал Владимир Бушанский.

О состоянии спортсменов

«Состояние спортсменов сейчас хорошее. Может, есть опустошенность. К Олимпиаде ведь долго шли, очень ждали. Так что сейчас небольшой отдых, а потом снова в бой. Надеюсь, все у нас получится. Нас хорошо поддерживает Федерация. Благодарен за то, что нам индивидуально подобрали велосипеды для участников ОИ. Все старались выложить на 100 процентов. Олимпиада - это тот старт, на который едут самые достойные. Элита», - подытожил главный тренер.

Фото: Reuters