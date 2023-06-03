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    Велопробег в честь Всемирного дня велосипеда состоялся в Брюсселе

    3 Июня 2023, 16:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Туркменистана в Бельгии организовало в Брюсселе велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ООН, Всемирный день велосипеда привлекает внимание к преимуществам использования велосипеда как простого, доступного, экологически чистого средства передвижения. В ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2018 года по инициативе Туркменистана был учрежден Всемирный день велосипеда.

    В туркменском посольстве отметили, что организованный велопробег - отличная возможность пропагандировать здоровый образ жизни, экологическую осведомленность и международный дух товарищества.

    Спортивно-массовое мероприятие проводилось в популярном у жителей Брюсселя лесном массиве «Буа-де-ла-Камбр».

    В велопробеге приняли участие дипломаты посольств стран Центральной Азии в Бельгии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также их коллеги из дипмиссий России, Азербайджана и Беларуси.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости Велоспорт
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