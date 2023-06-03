Велопробег в честь Всемирного дня велосипеда состоялся в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Туркменистана в Бельгии организовало в Брюсселе велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ООН, Всемирный день велосипеда привлекает внимание к преимуществам использования велосипеда как простого, доступного, экологически чистого средства передвижения. В ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2018 года по инициативе Туркменистана был учрежден Всемирный день велосипеда.

В туркменском посольстве отметили, что организованный велопробег - отличная возможность пропагандировать здоровый образ жизни, экологическую осведомленность и международный дух товарищества.

Спортивно-массовое мероприятие проводилось в популярном у жителей Брюсселя лесном массиве «Буа-де-ла-Камбр».

В велопробеге приняли участие дипломаты посольств стран Центральной Азии в Бельгии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также их коллеги из дипмиссий России, Азербайджана и Беларуси.