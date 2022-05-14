Велопробег в 3 тыс. км совершает военнослужащий РгК «Запад»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Три тысячи километров – такова дистанция велопробега офицера казахстанской армии Олжаса Тойшибаева. Военнослужащие регионального командования «Юг» встречали своего коллегу в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16-й день находится в пути своего индивидуального велопробега офицер казахстанской армии, начальник отдела регионального командования «Запад», майор Олжас Тойшибаев. Свой велопробег он посвятил 30-летию Вооруженных сил Казахстана.

Велопробег начался 24 апреля из Атырау, и сегодня офицер пересек город Тараз, где его приветствовали военнослужащие регионального командования «Юг». В пути с запада Казахстана на юго-восток страны город Тараз стал предпоследним крупным населенным пунктом в маршруте движения Олжаса Тойшибаева. Выехав из города Атырау, он уже преодолел Уральск, Актобе, Карабутақ, Ыргыз, Аральск, Кызылорду, Туркестан и Шымкент.

В Таразе военнослужащие воинских частей Таразского гарнизона коллегу из РгК «Запад» встречали под аркой на западном въезде в областной центр.

«Олжас Тойшибаев был приятно удивлен таким теплым приемом. От природной скромности он старался не привлекать к себе внимания, и даже свой велопробег запланировал в период личного отпуска. Но такой поступок не остался без внимания, и за ходом движения Олжаса внимательно следят во всех военных гарнизонах страны», - проинформировал руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова.

По ее словам, даже в отпуске О.Тойшибаев не забывал, что он человек военный, и из своего велопробега, посвященного 30-летию Вооруженных сил, он старается извлечь пользу для армии, для военной службы.

«Для себя я изучил местность Казахстана, - сообщил Олжас Тойшибаев. – Как военный человек, посмотрел на свой маршрут, и мне сейчас легче по Казахстану марш совершать. Теперь знаю, допустим, где организовать привал для личного состава при совершении марша, где какая погода, каков рельеф местности, где болото, где пустыня, где есть связь, а где ее нет - это будет полезно для связистов, например. То есть, как военный человек, оценил особенности каждой местности».

«Свой велопробег я посвящаю 30-летию Вооруженных сил, – подчеркнул О. Тойшибаев. – Кроме того, я как военный человек, как офицер казахстанской армии, который постоянно занимается физической подготовкой, хотел испытать себя физически и духовно. Подняться еще на один уровень, поднять свой физический и моральный дух».

За время в пути он потерял 10 кг веса, но приобрел массу новых друзей. В населенных пунктах ему встречались добрые люди, которые радовались его успехам и хвалили за мужество, по пути следования его находили друзья и сослуживцы. Помимо этого, офицер казахстанской армии посещал исторические места Казахстана, изучая и красоты родной страны.

«Заключительным пунктом велопробега майора Тойшибаева станет город Алматы. Встречать там его будут родные – он оттуда родом, а также друзья-десантники, ведь длительное время Олжас служил в десантно-штурмовых войсках. Впереди Алматы – конечная точка маршрута», - пояснили в пресс-службе регионального командования «Юг».