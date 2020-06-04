Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Велопробег с участием дипломатов прошел в Брюсселе

    4 Июня 2020, 16:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду, 4 июня, в Брюсселе состоялся импровизированный дипломатический мини-велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу посольства Казахстана в Facebook.

    Мероприятие инициировали аккредитованные в Брюсселе дипломаты стран Центральной Азии.

    Из числа европейских дипломатов к пробегу присоединились специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и заместитель управляющего директора – директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.


    Всемирный день велосипеда провозглашен ООН в 2018 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов помогает укрепить услуги общественного здравоохранения. Езда на велосипеде помогает в снижении риска сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета и даже смерти.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Велокоманда «Астана» выступит на гонке «Тур Бельгии»
    Казахстан занял первое место в общем зачете чемпионата Азии по шоссейному велоспорту
    Глеб Брусенский завоевал «золото» чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
    День траура: жители Турции приходят к посольству Казахстана
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду