Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Велопробег «Казахстан — Родина великих» пройдет в Турции

    26 Июня 2021, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный волонтер Дамир Кошеев в Турции организовал велопробег «Казахстан — Родина великих», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Путешествие пройдет по маршруту «Стамбул-Анталья-Анкара-Стамбул». Общее расстояние составляет 2500 километров. Проект посвящен 30-летию Независимости страны.

    Телеканал «Turan-TV» будет транслировать весь тур и представлять зрителям. Об этом на брифинге сообщил директор телеканала Роман Ботабеков. Волонтер Дамир Кошеев отметил, что данное путешествие будет посвящено дружбе и братству двух стран.

    «Турция — это братское государство, впервые признавшее суверенитет нашей страны. Тридцать лет мы дружим. Турецкие братья установили парк, памятник великому поэту Абаю. Это уважение к стране и личностям. Еще одна цель нашего путешествия — выразить благодарность и уважение», — сказал Дамир Мархабатович.

    Волонтер Дамир Кошеев ранее к 175-летию Абая Кунанбаева проехал на велосипеде 1200 км от города Алматы до села Жидебай за 46 дней. Также за 24 дня преодолел 2200 км из Алматы в Актобе.

    Автор:

    Спорт Турция Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу