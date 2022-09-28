Велопробег «Казахстан без наркотиков!» провели полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жамбылской области провели очередное спортивное мероприятие в рамках борьбы с наркотиками среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, велопробег под лозунгом «Казахстан без наркотиков!» организовали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при поддержке городского молодежного ресурсного центра.

Более 60 велосипедистов проехали по улицам областного центра, призывая жителей вести здоровый образ жизни. Велопробег стартовал с площади на Аллее молодежи и финишировал на территории парка Первого Президента. Участников сопровождал экипаж батальона патрульной полиции.

«Цель спортивных соревнований - привлечь внимание общественности к наркотической зависимости среди молодежи, к необходимости поощрять в подрастающем поколении ведение активного, здорового образа жизни без вредных привычек, рассказывать о плачевных последствиях употребления наркотиков», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.

Спикер отметил, что наркомания является острым социальным злом, распространенным во всем мире. Жамбылский департамент полиции с каждым годом усиливает профилактическую работу для недопущения распространения наркомании в регионе.

«В борьбе с наркоманией не должно быть равнодушных, это проблема всего общества, и бороться с ней надо всем вместе. В Послании народу Казахстана Глава государства призвал к общенациональной борьбе с синтетическими наркотиками. Президент поручил поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи. Общими усилиями мы создадим благоприятные условия для формирования ответственного отношения к своему здоровью, для отказа от употребления наркотических веществ», - сказал Нуржан Рахметуллаев.

По информации ведомства, с начала года полицейские выявили 472 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято около 2,5 тонны наркотических средств.

Напомним, ранее департамент полиции Жамбылской области проводил спортивные соревнования по плаванию среди учащихся 13-ти школ Тараза и студентов Жамбылского политехнического высшего колледжа. Соревнования проводились под лозунгом «Молодежь против наркотиков».