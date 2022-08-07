Велокоманда Казахстана завоевала 4 медали на Играх исламской солидарности в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась четырьмя медалями в очередной соревновательный день Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В индивидуальной гонке преследования у мужчин Алишер Жумакан поднялся на первую ступень пьедестала. Вторым финишировал его коллега по команде Дмитрий Носков.

В этом же виде соревновательной программы среди женщин первой стала Рината Султанова. Марина Кузьмина завоевала бронзовую медаль.





Фото: olympic.kz







