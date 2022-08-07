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    • Велокоманда Казахстана завоевала 4 медали на Играх исламской солидарности в Турции

    7 Августа 2022 12:43

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась четырьмя медалями в очередной соревновательный день Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В индивидуальной гонке преследования у мужчин Алишер Жумакан поднялся на первую ступень пьедестала. Вторым финишировал его коллега по команде Дмитрий Носков.

    В этом же виде соревновательной программы среди женщин первой стала Рината Султанова. Марина Кузьмина завоевала бронзовую медаль.


    Фото: olympic.kz



    #Турция #Велоспорт
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