Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Вуэльту Бургоса»

    2 Августа 2022 07:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на многодневную гонку «Вуэльту Бургоса», которая состоится в Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Вадим Пронский и Юрий Натаров, итальянцы — Винченцо Нибали и Мануэле Боаро, колумбиец Мигель Анхель Морено, испанец Давиде де ла Круз, а также южноафриканец Стефан де Бод.

    Испанская гонка пройдет со второго по шестое августа.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Велоспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы