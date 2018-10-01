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Велокоманда «Астана» объявила состав на «Президентский Тур Турции»

8 Октября 2018 08:44 119
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Велокоманда «Астана» объявила состав на «Президентский Тур Турции»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» примет участие в многодневной гонке Мирового Тура «Президентский Тур Турции», которая пройдет в период с 9 по 14 октября, сообщает Sports.kz.

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Состав команды: Жандос Бижигитов, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Морено Мозер, Алексей Луценко, Руслан Тлеубаев и Артем Захаров.

Спортивные директора: Александр Шефер и Сергей Яковлев.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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