Велокоманда «Астана» объявила состав на «Президентский Тур Турции»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» примет участие в многодневной гонке Мирового Тура «Президентский Тур Турции», которая пройдет в период с 9 по 14 октября, сообщает Sports.kz.

Состав команды: Жандос Бижигитов, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Морено Мозер, Алексей Луценко, Руслан Тлеубаев и Артем Захаров.

Спортивные директора: Александр Шефер и Сергей Яковлев.